اليوم السابع
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تنفيذ حملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء

الأحد، 22 مارس 2020 12:29 م
تنفيذ حملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء حملة تطهير وتعقيم للمصالح الحكومية فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت فرق وحدة الملاريا بشمال سيناء اعمال تعقيم وتطهير جديدة فى قريةً قاطية بشمال سيناء، واعلن بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء انه بالتعاون مع وحدة ملاريا قاطية التابعة لقطاع الصحة، وتحت رعاية الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء واحمد عبد الصاحى مدير بيت ثقافة قاطية، تم تعقيم ورش جميع المصالح والمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا الجديد .

 

وسبق واعلنت إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء، مواصلتها حملات التعقيم والتطهير وشملت المصالح الحكومية بالمدينة والقرى .

 

نفذ الحملة فريق الملاريا بأدارة بئر العبد الصحية، ومقررا ان تتواصل الحملات يوميا .

 

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، ان الحملات تنفذها كافة الإدارات الصحية وتتنوع مابين حملات تطهير وتعقيم وتوعيه .

 

اضاف ان هناك تكاتف من الجميع بين الصحة والمصالح الحكومية وبين الاهالى والحملات تتواصل بنجاح .

 

وانتهى فريق من شباب الكشافة بمركز شباب 6 اكتوبر بشمال سيناء من تطهير احياء " الشوربجى والسلايمة " فى مدينة العريش.

 

وقال طارق الشوربجى مشرف حملة التطهير انه تم تعقيم وتطهير المساجد فى مدينة العريش فى اطار مبادرة ينفذها مركز شباب 6 أكتوبر تحت اشراف مدير المركز مدحت الشوربجى تستهدف تطهير وتعقيم الاحياء بجهود تطوعية للشباب وتوزيع ادوات التطهير والرش، كما استهدف فريق العمل التطوعى اماكن عامة ومساجد وتم تعقيمها .

 

وقال نافع الشوربجى، احد اهالى المنطقة، انهم فوجئوا بحملة الشباب التطوعية وقدموا لهم المساندة وأسعدهم ان القائمين عليها من المتمكنيين فى التوعية واستطاعوا ان يقدموا المساعدة ويقنعوا الأهالى بأهمية التطهير والتعقيم والتزام المنازل فى هذه الظروف .

 

وكان 50 شاب من منطقة حى ابوصقل على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء نفذوا ليلة امس حملة تطهير وتعقيم للحى بمعاونة كبار الحى من العواقل والرموز.

 

وقال " ايهاب المالح "، احد الشباب المشاركين، ان الحملة بدأت من امس وتواصلت اليوم ليلا، وخلالها قام الشباب تحت اشراف رموز وعواقل الحى بعملية تعقيم وتطهير للشوارع بإستخدام معدات رش مجهزة وفرها الأهالى بالجهود الذاتية.

 

اضاف ان الحملة هى مبادرة من اهالى منطقة ابوصقل فى الاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا، ومقررا ان تتواصل الحملة خلال الأيام القادمة .

 

وشهدت محافظة شمال سيناء مبادرات شبابية منوعة نفذتها مجموعات تطوعية وخلالها قامت بأعمال تطهير وتعقيم فى عددا من احياء مدينة العريش ومبادرات فى مدينة الشيخ زويد نفذها شباب متطوعون .

 

وبدورها واصلت اليوم فرق التوعية التابعة لمديرية الصحة عملها بتعقيم المنشأت الحكومية والمدارس والمساجد .

 

 

 

 


شمال سيناء

كورونا

سيناء

العريش

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