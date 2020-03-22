"تموين الإسكندرية" تضبط شركة تقوم بتصنيع العطور لحيازتها سلع مجهولة المصدر

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات تموينية موسعة لرصد التلاعب فى اسعار الكحول والمطهرات ، وذلك بناء على التعليمات المشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاحكام الرقابة على الاسواق وشركات المطهرات والمنظفات

وتمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة وإشراف إبراهيم مرسال من ضبط شركة لتصنيع العطور لحيازتها سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية وتم التحفظ علي عدد 2 جركن كحول سعة 20 لتر مجهول المصدر وبدون بيانات ، جركن كحول سعة 10 لتر مجهول المصدر وبدون بيانات ، 2000 جوانتي مستورد مجهول المصدروبدون فواتير، 48 زجاجة سعة 100مم عطور بأنواعها تصنيع للغير بدون عقد مبرم كمية قدرها 54 لتر زيوت عطرية منتهية الصلاحية ، 60 لتر زيوت عطرية بدون بيانات ، 200 لتر كحول مستورد مجهول المصدر ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة للعرض على وكيل النائب العام.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك بالبدء الفورى فى تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

كما شدد "الشريف"، على منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول " الشيشة " لاسيما أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس.