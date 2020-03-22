اليوم السابع
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تمرد سيدات مصر: أماكن الرؤية بيئة خصبة لانتشار كورونا والحل في الاستضافة

الأحد، 22 مارس 2020 04:42 م
تمرد سيدات مصر: أماكن الرؤية بيئة خصبة لانتشار كورونا والحل في الاستضافة خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أنه في ظل الأزمة العالمية التى تواجه الشعوب نتيجة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر للتقليل من التجمعات، ينبغى على وزير العدل إصدار قرار باستبدال الرؤية بالاستضافة.
 
وأشارت منة وحيد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أماكن الرؤية أماكن غير آدمية، والتجمعات التى تحدث بها تعد بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتمثل تهديدا حقيقيا للأبناء والآباء، ما يحتم على وزارة العدل اتخاذ قرارات جادة وسريعة بإصدار قرار بإلغاء الرؤية، واستبدالها بالاستضافة مع اتخاذ كافة الإجراءات، التى تضمن حق الطرف الحاضن.
 
وأضافت منسق حملة تمرد سيدات مصر، أن استمرار الرؤية بشكلها الحالى يهدد قطاع كبير من الشعب المصرى وينذر بتفشى فيرس كورونا، كما أن إلغاء الرؤية سيقطع الرابط الوحيد بين الطرف الغير حاضن وأبنائه خاصة في ظل قرار وزارة الشباب والرياضة بجعل ساعات الرؤية حتى الثالثة مساء فقط مما تسب في تخبط رهيب لدى الأسر وبالتطبيق العملى قامت بعض مراكز الشباب والإستادات بالإمتناع عن فتح أبوابها لتنفيذ أحكام الرؤية مثل ما حدث بإستاد شبين الكوم التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية حيث أمتنع عن تنفيذ 250 حكم رؤية.
 
يذكر أن متطلبات الآباء المتضررين "الطرف غير الحاضن"، من القانون الحالى، تتضمن تطبيق نظام الإستضافة، الرعاية المشتركة، وكذلك ترتيب الحاضنين خاصة في حالات الأب الأرمل الذي يعانى من الحرمان هو وعائلته من أولاده بعد وفاة الأم.
 
 
 

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