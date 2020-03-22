اليوم السابع
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تعليم القاهرة تعقم المدارس والإدارات وتوفر كواشف للحرارة عن بعد.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 06:27 م
تعليم القاهرة تعقم المدارس والإدارات وتوفر كواشف للحرارة عن بعد.. صور تعليم القاهرة تعقم المدارس والإدارات وتوفر كواشف للحرارة لفحص المترددين عليها
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعمال تعقيم وتطهير لمبنى المديرية، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية بالإضافة إلى توفير جهاز قياس الحرارة عن بعد، حيث استقبل محمد عطية، مدير المديرية فريق التعقيم والتطهير. 
 
 
وأجرى مدير المديرية تجربة جهاز قياس الحرارة عن بعد لبعض العاملين حيث تم توفير جهازين لقياس درجة حرارة العاملين عند دخول الديوان والجمهور وذلك لتأمين صحة وسلامة العاملين بالديوان، كما أكد على تعقيم جميع حجرات الديوان بمبانيه المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية حرصاً على صحة وسلامة العاملين بالتوازي مع تعقيم الإدارات التعليمية ومدارسها. 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل. 
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 
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تعليم القاهرة

القاهرة

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فيروس كورونا

محافظة القاهرة

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