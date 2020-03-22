اليوم السابع
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ومنع الزيارات حرصا على سلامة المرضى

تعليق العمل بالعيادات بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:52 م
تعليق العمل بالعيادات بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بسبب كورونا الدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي قرارا بمنع الزيارات نهائيا وتعليق العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى.
 
وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة ، أن القرار نص على استمرار العمل بأقسام المعمل والأشعة والغسيل الكلوي والعمليات والأسنان والعلاج الطبيعي لعلاج حالات الطوارئ والعمليات والرعايات والقسم الداخلي بالمستشفى.
 
كما تضمن القرار استمرار العمل باستقبال حالات الطوارئ بالمستشفى مع المحافظة على نسبة (50٪؜) من الأسرة خالية تحسبًا لأي مستجدات وطبقًا لتوصيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
 
ونص على استمرار تعليق العمل باللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقا لتعليمات اللجنة الطبية حتى إشعار آخر،يأتى ذلك في إطار الحرص التام والمتابعة الدائمة والمستمرة لمجريات الأحداث بشأن مواجهة فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذتها جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، للحفاظ علي سلامة الجميع.

مستشفى جامعة الأزهر التخصصي

جامعة الازهر

فيروس كورونا

اخبار مصر

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