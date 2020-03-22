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تعقيم أماكن الانتظار العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والعمارات السكنية بالوادى الجديد

الأحد، 22 مارس 2020 11:31 م
تعقيم أماكن الانتظار العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والعمارات السكنية بالوادى الجديد تعقيم الميادين العامة
ماهر أبو نور

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وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، بالبدء فى أعمال تطهير وتعقيم أماكن الانتظار العامة بالشوارع والميادين الرئيسية، والتي يتردد عليها المواطنون، وتوفير عدد من المتطوعين بمقار ماكينات الصرافة الآلية على مستوى المحافظة لمساعده المواطنين على اتباع إجراءات التعقيم قبل استخدام الماكينة، خاصه مع بداية صرف مرتبات الموظفين.

جاء ذلك، خلال اجتماع المحافظ مع مدير الأمن، وقيادات المحافظة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الزملوط"، على تعزيز نقاط التفتيش الأمنية بمداخل المحافظة بعدد من المتطوعين من وزاره الشباب والرياضة والمجلس التطوعي للشباب، وذلك للعمل بجانب افراد الصحة والأمن بنظام النوبتجيات 24 ساعة، وذلك للمساعدة والتيسير في عمليات تطهير السيارات والكشف على المواطنين.

وشدد الزملوط، على تعاون كل الجهات مع مديرية الصحة بالمحافظة والتنسيق معها لإمدادها بالمعدات والسيارات والمستلزمات الضرورية المطلوبة، مشددا بضرورة حصر جميع السائحين بفنادق المحافظة للوقوف على حالتهم الصحية ومتابعتها بشكل يومي.

وكانت محافظة الوادي الجديد، فرضت اليوم الأحد، تعقيمًا وتطهيرًا إجبارياً في المنافذ الحدودية ومداخل المحافظة، وذلك على كافة السيارات القادمة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عوض، أن يجري تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة كما يجري أيضا تعقيم كافة الحمولات التي تحملها هذه السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعه بجميع المنافذ . وأكد عوض أن الفرق البيطرية تم الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة.

 


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