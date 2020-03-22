تشميع مركز للدروس الخصوصية بالقنايات فى الشرقية والشرطة تتحفظ على مدرس

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت رئاسة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مأمور القسم، مركز للدروس الخصوصية واتخذت كافة الإجراءت القانونية حيال المخالفة، حيث داهم رئيس المدينة وقوة من الشرطة مركز للدروس الخصوصية مساحته 2.5 × 3 متر وبه 12 طالب وطالبة يديره مدرس ثانوي ، وعلي الفور تم التحفظ علي المدرس واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وانصراف الطلبة لمنازلهم بعد توعيتهم بخطورة التواجد بمراكز الدروس الخصوصية خلال هذه الفترة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدوره أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشدداً إلي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لمراكز وسناتر الدروس الخصوصية وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء لمنع التجمعات والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتفعيلاً للإجراءات الوقائية والإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .

وأكد محافظ الشرقية أنه جاري إستمرار تكثيف الحملات الموسعه علي مراكز الدروس الخصوصية بمختلف مدن ومراكز وقري المحافظة لتنفيذ قرار الغلق الصادر لها منعا لتجمعات الطلاب وحرصاً علي سلامتهم والتزاماً بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي" الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.