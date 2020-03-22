تشكيل لجان لمتابعة تعقيم المساجد ضد "كورونا" فى مدن الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناءً على تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، لمواصلة خطة المديرية لتطهير وتعقيم المساجد على مدار الساعة لمكافحة "فيروس كورونا".



وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبوالحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، بالإضافة إلى تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل في مجال إختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، والمرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات النظافة والتطهير للمساجد ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه قد جرى المرور على المساجد التالية: (مسجد صلاح الدين بمدينة الأقصر وتم تعقيمها وتطهيرها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالأقصر - مسجد أبوعياد بمدينة الأقصر وتم تعقيمه وتطهيره بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالأقصر - مسجد عبدالله بن مسعود بمدينة الأقصر وتم تعقيمه وتطهيره بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالأقصر - مسجد على بن ابى طالب ( عبدالكريم ) بمدينة الأقصر وتم تعقيمه وتطهيره بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالأقصر - زاوية التكوين المهنى بشارع التلفزيون بمدينة الاقصر وتم تعقيمه وتطهيره بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالأقصر - مسجد السلام بقرية الروافعه الغربية بمركز ومدينة البياضية - مسجد الحب فى الله بقرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية - مسجد الدعوة ومسجد عمربن الخطاب ومسجد الصالحين بالضبعية بمركز ومدينة القرنة - مسجد الشيخ حسن ومسجد الأنوار المحمدية بالبعيرات بمركز ومدينة القرنة).



وتقدمت مديرية أوقاف الأقصر بشكر خاص للدكتور عاطف مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر على مشاركته الشخصية مع الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية فى الحملة، بغرض تعقيم وتطهير المساجد ونتقدم بالشكر أيضا للواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، على رعايته الشخصية لحملة تطهير وتعقيم المساجد بمركز ومدينة البياضية ومشاركته الشخصية في هذه الحملة وقيامه بعقد لقاء مع الدعاة بإدارة أوقاف البياضية بخصوص هذا الموضوع.