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تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند

الأحد، 22 مارس 2020 03:11 م
تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة الهند، منذ قليل أنه تم تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل البلاد.

 

وقالت وكالة أنباء آسيا الدولية إن السكك الحديدية فى الهند ألغت كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا.

 

وكانت الهند أعلنت حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

 

وسجلت الهند أمس السبت 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع إجمالى عدد المصابين إلى 258 شخصا، بينهم 39 أجنبيا، وهم من إيطاليا والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسنغافورة.

 

وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها فى ولاية ماهارشتا، غربى البلاد حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفى ولاية كيرالا فى الجنوب الغربى 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.

 

وكان قد صرح وزير الصحة فى ولاية راجستان الهندية راغو شارما، اليوم الجمعة، إن سائحًا إيطاليًا تعافى من فيروس كورونا، توفى نتيجة أزمة قلبية فى إحدى المستشفيات الخاصة فى مدينة جايبور عاصمة راجستان.


كورونا

فيروس كورونا

الهند

اخبار الهند

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