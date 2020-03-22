اليوم السابع
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تركيب خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف الأولى على أعراض كورونا.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 03:12 م
تركيب خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف الأولى على أعراض كورونا.. صور
بورسعيد – السيد فلاح

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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة والتى تعتبر من أكثر أعراض الفيروس المستجد شيوعا وذلك قبل دخول المريض المستشفى كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى بالمستشفيات في حالة ظهور أي حالة إيجابية.

وكان محافظ بورسعيد قد أصدر تعليماته خلال اجتماع الإقليمي للصحة بإقامة ٢ خيمة عند مداخل جميع المستشفيات حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة ببورسعيد وكلية الطب وهيئة الإسعاف، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس المستجد بين قطاعات المواطنين المختلفة، هذا إلى جانب العمل المتواصل من التطهير والتعقيم داخل الوحدات الصحية والمستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات التي أقرتها الجهات المختصة في هذا الشأن، حفاظًا على الوطن والمواطنين.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة القادمين من مناسك العمرة بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد .

كما أهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين القادمين من العمرة أيضًا الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على رقم 01201461916 وذلك فى حالة ظهور أى أعراض خاصة بالفيروس المستجد والتى أوضحتها وزارة الصحة والسكان ، ويؤكد المحافظ ضرورة التزام كافة المواطنين بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وحتى تمر هذه المرحلة الحرجة بسلام .

من ناحية أخرى، وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للمصانع التى قامت بإيقاف العمل داخلها خلال هذه الفترة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وإعلاءً للمصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

 

تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(1)
تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(1)

تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(2)
تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(2)

تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(3)
تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(3)

تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(4)
تركيب-خيام-بجميع-مستشفيات-بورسعيد-للكشف-الأولى-لكل-منيعانى-من-ارتفاع-درجة-الحرارة-(4)
 
 

اللواء عادل الغضبان

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