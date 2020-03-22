اليوم السابع
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ترامب ينصح العاملين بالرعاية الصحية بإعادة استخدام الكمامات بعد تعقيمها

الأحد، 22 مارس 2020 11:48 ص
ترامب ينصح العاملين بالرعاية الصحية بإعادة استخدام الكمامات بعد تعقيمها ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على العاملين فى الرعاية الصحية تطهير وتعقيم الكمامات الطبية وإعادة استخدامها أثناء علاج مرضى فيروس كورونا بدلا من التخلص من الماسكات التى تواجه نقصا فى الإمدادات.

 وخلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض أمس، السبت، حول تطورات كورونا، قال ترامب "على أن أخبركم بإلقاء الكمامات الذى يحدث فى الأعمال الخاصة وإلقاء الكمامات  على الفور، إنهم يرمونها".

 واقترح ترامب أن العاملين بالرعاية الصحية يمكنهم بدلا من ذبك تنظيفها وإعادة استخدام وقال "لدينا سوائل جيدة للغاية للقيام بهذا، تطهير الكمامات، وهذا شىء بدأ بالفعل فى فعله بشكل أكبر وأكبر، إنهم يطهرونا الكمامات".

وتقول شبكة سى إن إن إنه ليس واضحا نوع الكمامات التى كان يتحدث عنها ترامب، لكن توجيهات هيئة الأغذية والدواء الأمريكية بكمامات N95  الشائعة تنص على ضرورة عدم مشاركتها أو إعادة استخدامها.

وخلال المؤتمر أيضا، حذر د. أنتونى فوتشى مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية من أن المستشفيات يجب أن ترجع إلى توجيهات مراكز الوقاية من الأمراض للاستخدام الممتد وإعادة الاستخدام المحدود لكمامات N95، ولم يستبعد فكرة إعادة الاستخدام.

ووفقا لتوجيهات مراكز الوقاية من الأمراض حول فيروس كورونا، فإنها تنص على إعادة استخدام محدود لكمامات الوجه لكنها تحذر من أنها غير معروف مدى احتمالية انتقال العدوى لفيروس كورونا. وذكرت أيضا أنه ليس كل أنواع الكمامات يمكن إعادة استخدامها.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن حزمة من التدابير الاقتصادية للتخفيف من آثار الوباء على الأمريكيين فيما يخص الاقتصاد، بمقدمتها تأجيل موعد دفع الضرائب إلى 15 من يوليو عوضا عن 15 أبريل دون جزاء أو فائدة، مقرراً حزمة قرارات اقتصادية آخري لمساعدة الأمريكيين، موضحاً أن هناك تواصلا مستمرا مع حكام الولايات.


دونالد ترامب

الكمامات

الرعاية الصحية

اعادة استخدام الكمامات

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