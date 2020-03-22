ترامب يعقد مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض لمناقشة القضايا الراهنة

كتب محمد تهامى زكى

يعقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤتمرا صحفيا فى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، اليوم الأحد فى الساعة الخامسة بتوقيت الولايات المتحدة، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالوقت الراهن.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "سيكون هناك مؤتمر صحفى من البيت الأبيض الجميل الساعة 5:00 مساءً، أشياء كثيرة للمناقشة، شكرا لكم".



ترامب

اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على العاملين فى الرعاية الصحية تطهير وتعقيم الكمامات الطبية وإعادة استخدامها أثناء علاج مرضى فيروس كورونا بدلا من التخلص من الماسكات التى تواجه نقصا فى الإمدادات.

وقال ترامب "علىّ أن أخبركم بإلقاء الكمامات الذى يحدث فى الأعمال الخاصة وإلقاء الكمامات على الفور، إنهم يرمونها"، مقترحا بأن العاملين بالرعاية الصحية يمكنهم بدلا من ذبك تنظيفها وإعادة استخدام وقال "لدينا سوائل جيدة للغاية للقيام بهذا، تطهير الكمامات، وهذا شيء بدأ بالفعل فى فعله بشكل أكبر وأكبر، إنهم يطهرونا الكمامات".

وتقول شبكة سى إن إن إنه ليس واضحا نوع الكمامات التى كان يتحدث عنها ترامب، لكن توجيهات هيئة الأغذية والدواء الأمريكية بكمامات N95 الشائعة تنص على ضرورة عدم مشاركتها أو إعادة استخدامها.

من جانبه حذر دكتور أنتونى فوتشى، مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية من أن المستشفيات يجب أن ترجع إلى توجيهات مراكز الوقاية من الأمراض للاستخدام الممتد وإعادة الاستخدام المحدود لكمامات N95، ولم يستبعد فكرة إعادة الاستخدام.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن حزمة من التدابير الاقتصادية للتخفيف من آثار الوباء على الأمريكيين فيما يخص الاقتصاد، بمقدمتها تأجيل موعد دفع الضرائب إلى 15 من يوليو عوضا عن 15 أبريل دون جزاء أو فائدة، مقرراً حزمة قرارات اقتصادية أخرى لمساعدة الأمريكيين، موضحاً أن هناك تواصلا مستمرا مع حكام الولايات.