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ترامب معلقا على دعم منشآته ضمن حزمة إنقاذ الكونجرس: لا أعرف

الأحد، 22 مارس 2020 10:42 ص
ترامب معلقا على دعم منشآته ضمن حزمة إنقاذ الكونجرس: لا أعرف ترامب
كتبت: نهال طارق

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قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه غير متأكد مما إذا كانت شركاته ستتلقى مساعدات مالية كجزء من حزم الانقاذ المقررة لدعم الكيانات الاقتصادية خلال أزمة وباء كورونا التى ينظر فيها الكونجرس، وفقا لما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفى، أنه لا يعرف كيف ستساعده الحكومة فى دعم ما تمتلك شركته من فنادق ومنتجعات سياحية.

وطلب قطاع السفر والسياحة الأمريكية 150 مليار دولار كمساعدات لتعويض الانخفاض الكبير في حركة الأعمال بسبب فيروس كورونا، والتقى ممثلو عن الصناعة، التي تضم قادة رابطة السفر الأمريكية والجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة، بالرئيس يوم الثلاثاء فى البيت الأبيض.

وبحسب التقرير يتفاوض المشرعون في الكونجرس على اقرار حزمة انقاذ اقتصادية ضخمة يمكن أن ترسل مليارات الدولارات إلى الصناعات مثل شركات الطيران والقطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا.

 

وعندما سُئل ترامب عن موقف أعمال "منظمة ترامب" خلال تفشي COVID-19، قال:"لن أقول أنها مزدهرة عندما تقرر إغلاق فنادقك وأعمالك"، وأضاف أن الأمر يؤلمه ويؤذي جميع سلاسل الفنادق حول العالم.

 

وفي نفس السياق قال إنه لم يسأل أي شخص في المنظمة تحديدًا عن تأثير كورونا على أعماله، مشيرا إنه تحدث إلى أبنائه دون وإريك، عن الفيروس ولكن ليس فيما يتعلق بالعمل، وأضاف أن المنظمة تتبع توجيهات الحكومة عبر الولايات المتحدة الذين يأمرون الشركات غير الضرورية بوقف العمليات مؤقتًا.

 

وكانت إحدى منشآت منظمة ترامب في فلوريدا أغلقت تمامًا بعد قيود إضافية فرضت من عمدة المدينه، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

 

كما أغلق حاكم ولاية نيفادا هذا الأسبوع مؤقتًا جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية، والتي تشمل الفنادق والكازينوهات حيث يقع فندق ترامب إنترناشونال هناك.

 

وقال متحدث باسم منظمة ترامب لشبكة CNBC يتم إغلاق المرافق المختلفة مؤقتًا في ضوء التفويضات المحلية نحن ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي ينتهي فيه هذا الوباء ويمكن إعادة فتح منشاتنا مرة اخرى"، ولم يوضح ما أن طلبت المؤسسة مساعدات من الكونجرس.

 

 


ترامب

الولايات المتحدة

وباء كورونا

الكونجرس

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