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تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.24% بمستهل التعاملات

الأحد، 22 مارس 2020 09:58 ص
تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.24% بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب ـ هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسرا 3.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1405.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.4 مليون سهم بقيمة 107.1 ألف دينار.
 
وقاد الهبوط ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.48% بضغوط هبوط سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.36% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.
 
وفى سياق متصل، أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمجموعة، بحذف المادة 12 والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون من 11 مقعد للسنوات الثلاثة القادمة من 2020 إلى 2022، لتعذر تطبيق الاقتراع السرى إلكترونيا وتأجيله لمدة 6 أشهر لتعذر القيام به.
 
كما أكدت المجموعة، عن قيام شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى برفع إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 7.77% إلى 8.35% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 307.3 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى. 
 
وفى سياق آخر، أقرت الجمعية العامة للبنك الأهلي المتحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية أى بواقع 5 سنت أمريكى للسهم، وبإجمالى توزيعات 438.7 مليون دولار أمريكى نقدا عن سنة 2019، فضلا عن توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر، أى بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم عادية، كما وافق المساهمون على ترحيل مبلغ 217.7 مليون دولار أمريكى كأرباح مستبقاة للعام القادم، تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنك، وخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا إلى 10 أعضاء.

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