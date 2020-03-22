تراجع بورصة البحرين بنحو 1% بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.97% خاسرا 13.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1394.90 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.6 مليون سهم بقيمة 1.017 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 49.25% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.09%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.45% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 8.26%، عقارات السيف بنسبة 1.04%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.25% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.66%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.37%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمجموعة، بحذف المادة 12 والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون من 11 مقعد للسنوات الثلاثة القادمة من 2020 إلى 2022، لتعذر تطبيق الاقتراع السرى إلكترونيا وتأجيله لمدة 6 أشهر لتعذر القيام به.

كما أعلنت المجموعة، عن قيام شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى برفع إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 7.77% إلى 8.35% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 307.3 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

وفى سياق آخر أقرت الجمعية العامة للبنك الأهلي المتحد، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية أى بواقع 5 سنت أمريكى للسهم، وبإجمالى توزيعات 438.7 مليون دولار أمريكى نقدا عن سنة 2019، فضلا عن توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر، أى بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم عادية، كما وافق المساهمون على ترحيل مبلغ 217.7 مليون دولار أمريكى كأرباح مستبقاة للعام القادم، تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنك، وخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا إلى 10 أعضاء.