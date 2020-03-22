تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 1.53% بختام تعاملات بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.53% خاسرا 95.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.91 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.6% خاسرا 331.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5593.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 165.2 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفع 37 سهما، فيما تراجع 154 سهما.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.80%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.59%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.15%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.64%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.84%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.35%.

وجاء سهم "الدوائية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.99%، ثم سهم الوطنية بنسبة 9.98%، ثم سهم نماء للكيماويات بنسبة 8.82%، فيما جاء سهم "المعذر ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.95%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 8.39%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 8.09%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة جرير للتسويق، بخصوص إغلاق معارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بالمملكة العربية السعودية، مؤقتًا اعتبارًا من مساء الأحد 15 مارس، لحين السماح بإعادة فتحها، استمرارا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها والمواطنين والمقيمين تم مؤقتا إغلاق جميع معارض مكتبة جرير بالمملكة اعتبارا من الجمعة 20 مارس ويستمر الاغلاق حتى إشعار آخر.