تحرير 15 محضر مخالفة فى المنيا.. والمحافظ يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق

فيما تواصل الإدارة البيطرية بالمنيا تعقيم المجازر ، بناءا على تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بينما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بإلغاء الأسواق الجماعية ومتابعة أماكن التجمعات والتى تقضى بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الوحدة المحلية بمركز مطاي فض احد الأسواق بالمركز وبقرية أبوان، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس فض السوق الأسبوعي بقرية البدرمان ، الى جانب فض سوق عطف حيدر بمركز العدوة وسوق القيس ببني مزار

أما وحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث واصل فريق التعقيم رش وتطهير قرية بنى حسن الشروق وشمل التعقيم تطهير المنشأت والمصالح الحكومية وعدد من المدارس ودور العبادة والكنائس، والمعديات النيلية .