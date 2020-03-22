تحرير 15 محضر مخالفة فى المنيا.. والمحافظ يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق

حررت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بمحافظو المنيا، 15 محضر للمحال المخالفة ، جاء ذك بناء على تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة ، وقد جاءت المخالفات ما بين عدم اعلان أسعار و سلع ومواد غذائية بدون فواتير.
فيما تواصل الإدارة البيطرية بالمنيا تعقيم المجازر ، بناءا على تعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
بينما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بإلغاء الأسواق الجماعية ومتابعة أماكن التجمعات والتى تقضى بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الوحدة المحلية بمركز مطاي فض احد الأسواق بالمركز وبقرية أبوان، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس فض السوق الأسبوعي بقرية البدرمان ، الى جانب فض سوق عطف حيدر بمركز العدوة وسوق القيس ببني مزار
أما وحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث واصل فريق التعقيم رش وتطهير قرية بنى حسن الشروق وشمل التعقيم تطهير المنشأت والمصالح الحكومية وعدد من المدارس ودور العبادة والكنائس، والمعديات النيلية .
ومن ناحيته تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ علي الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.
ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
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