اليوم السابع
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مناشدات ببذل جهد وطني جماعى لإبطاء انتشار الفيروس..

تحذيرات للبريطانيين من عدم قدرة خدمة الصحة الوطنية على استيعاب مصابى كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:40 ص
تحذيرات للبريطانيين من عدم قدرة خدمة الصحة الوطنية على استيعاب مصابى كورونا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن خدمة الصحة الوطنية البريطانية قد "يطغى عليها" وباء كورونا بطريقة مماثلة لإيطاليا ما لم يبذل السكان "جهدًا وطنيًا جماعيًا لإبطاء انتشار" الفيروس، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال إن الأرقام صارمة للغاية ، وهي تتسارع. نحن فقط مسألة أسابيع - أسبوعين أو ثلاثة - خلف إيطاليا، كما تم استدعاء المخططين العسكريين للمساعدة في أنظمة الدعم المحلية لضمان أن الأشخاص المعرضين للعزل الذاتي في المنزل يمكن أن يحصلوا على البقالة الأساسية والرعاية الصحية المقدمة.

وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فى وقت سابق إنه سيتم إعطاء أطباء خدمة الصحة الوطنية البريطانية المثقلين إرشادات جديدة لمساعدتهم على تحديد ضحايا وباء كورونا الذين يمكن أن يعيشوا أو يموتوا إذا نفدت أسرة العناية المركزة أو أجهزة التهوية، حيث أوضحت الصحيفة أن المعاييرهي اعتراف بأن المستشفيات من المحتمل أن تواجه خيارات رهيبة في الأسابيع المقبلة، ولا يمكن توقعها وحدها.

 

وأشارت إلى أن تلك المعايير ستغطى  المرضى الذين يعانون من حالات مسبقة بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب والسكري، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيحددون أيضًا حدًا للعمر يمكن سحب العلاج منه.

 

وأمر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بإغلاق المقاهى والحانات والمطاعم فى أنحاء البلاد اعتبارا من مساء اليوم الجمعة ولأجل غير مسمى للمساعدة فى الحد من تفشى فيروس كورونا.

 

وقال جونسون للصحفيين فى داونينج ستريت "نطالب المقاهى والحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها الليلة فى أسرع وقت ممكن وألا تُفتح غدا. وأضاف "ولكن للتوضيح يمكنهم الاستمرار فى توفير خدمات التوصيل للمنازل".

 

 

 

وتابع "ربما يكون هناك ما يجذب بعض الأشخاص للخروج الليلة وأقول لهؤلاء.. أرجوكم لاتفعلوا ذلك".

 

وفي مكان آخر ، أبلغت كوريا الجنوبية عن 98 حالة إصابة أخرى بالفيروس التاجي يوم الأحد ، ليصل العدد الإجمالي إلى 8987 حالة بينما تم تأكيد 46 إصابة جديدة في الصين خلال الـ 24 ساعة السابقة ، 45 منها قادمة من الخارج. كل العيون لا تزال باقية على شرق آسيا خوفاً من موجة ثانية من الإصابات.

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

بوريس جونسون

وباء كورونا

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