اليوم السابع
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تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة ضمن مبادرة عناية الخير

الأحد، 22 مارس 2020 05:54 م
تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة ضمن مبادرة عناية الخير الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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أطلق الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، مبادرة لتجهيز 35  سرير عناية مركزة جديدة علي وجه السرعة تحت شعار "عناية الخير "، تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  بسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب أعداد اضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه  بفيروس كورونا ، وتقديم دور المساعدة والدعم الطبى لمستشفيات وزارة الصحة يتم تنفيذ الوحدات الجديدة.
 
فيما تم تخصيص مبنى النقاهة والحالات الحرجة  و الذى يتكون من 7 أدوار ليكون مبنى متخصص للعناية التي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الاشتباه  بفيروس الكورونا  في حالات انتشار الوباء لا قدر الله  والتي ستستمر بتجهيزاتها بعد انتهاء الأزمة لخدمة المرضى.
 
وأشار الدكتور الشعراوي كمال أن الحملة بدأت واستقبلت أول المتبرعين  وهو الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ومدارس المنصورة كولدج   والذى تبرع بتجهيز جناح عناية مركزة مكون من 4 أسرة عناية مركزة شاملة اجهزة  التنفس الصناعي والمونيتورز .
 
وأضاف: هناك عدد من رجال الاعمال اعلنوا تبرعهم وننتظر زيارتهم، بالإضافة الى اعضاء هيئة التدريس بالجامعة  مطالبا الجميع بالتكاتف من اجل تجهيز وحدات العناية المركزة الجديدة  فالسرير بمشتملاته يتكلف نصف مليون جنيه تقريبا .
 
ووجه الدعوة لجميع هيئات و أفراد المجتمع المدني للقيام بدورهم المستمر في العطاء ودعم انجاز وحدات العناية المركز الجديدة ،مشيرا الى ان التبرع يتم عن طريق المستشفى بإيصال او حساب التبرع او عن طريق التبرع للشركات التي ستتعامل معها المستشفى  لصالح تجهيز العناية . وياتي ذلك فى اطار المشاركة فى مواجهة فيروس كورونا. 
 
 
 
 
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الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

فيروس كورونا

عناية الخير

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