تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلتين بالتجمع الخامس 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلتين أمام فيلا بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 15 يوما ً على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من موظف اتهم عامل معمار، بالتحرش بطفلتيه 8 و12 سنة، أثناء وقوفهما أمام فيلته بمنطقة البنفسج، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان الذى شهد الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل فى محل أسماك ومقيم بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية فى ضبطه.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".