تجدد حبس 17 من المتهمين فى قضية غسيل الأموال الكبرى بمطروح وإخلاء سبيل 3

مطروح _ حسن مشالي

نظرت محكمة جنح مستأنف مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، اليوم الأحد، تجديد حبس 20 من المتهمين في قضية غسيل الأموال، برئاسة المستشار طارق أبو السعد، وعضوية المستشار سامح سعيد والمستشار طارق شرابي، وقررت استمرار حبس 17 متهما، لمدة 45 يوماً، وإخلاء سبيل 3 متهمين هم "زغلول .ر .م " و "محمد. ا. م" و " محمد.ش .ا" بضمان محل إقامتهم.

وكانت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، التي تباشر التحقيق في القضية، قد سبق لها تجديد حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات مرتين، لاتهامهم في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، والمتهم فيها 29 متهما من بينهم 3 متهمين هاربين و 26 متهماً محبوسين على ذمة القضية الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 235 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، وذلك عقب التحقيقات، التي بدأت قبل 45 يوما، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار أيمن غباشي، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح.

وكانت نيابة مطروح الكلية قد أصدرت قرارا قبل يومين، بتجديد حبس 6 متهمين آخرين، من محافظات قنا والأقصر وأسيوط، 15 يوما على ذمة القضية، ليصل عدد المتهمين المحبوسين 26 متهما، إضافة الى 3 متهمين هاربين، صادر بحقهم قرار ضبط وإحضار، وهناك حوالي 30 شخصا آخرين جار التحري عنهم، بعد ورود أسمائهم في التحقيقات.

وتعود وقائع القضية، إلى بلاغ من مباحث الأموال العامة ومباحث البريد لوحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، وإحالة القضية لوحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح العامة، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بأكثر من مليار و 235 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.

وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كان يتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين " وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات .