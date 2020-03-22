تجار الموسكى وحارة اليهود يقررون غلق محلاتهم بدءا من الغد لمواجهة كورونا

كتب حسين يوسف

قرر تجار منطقة الموسكى وحارة اليهود ودرب سعادة والنزهة الجديدة، بمحافظة القاهرة، إغلاق محلاتهم من غد الاثنين وحتى نهاية شهر مارس أو زوال الأزمة، وذلك نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من جراء فيروس كورونا.

وقال الحاج محمد شبل أحد كبار تجار الموسكى أن الموافقة على هذا الإجراء جاء بالإجماع من قبل التجار، خاصة أن صحة المواطنين هى الأهم، كما أننا يجب أن نساعد الحكومة فى سعيها للسيطرة على هذا الوباء حتى لا ندخل فى أزمة كبيرة كما حدث فى دول أخرى.

من ناحيته قال الحاج محمد سلمان أحد كبار تجار الموسكى إن الصين تعافت من الفيروس رغم أنها هى بؤرة الوباء لأن المواطنين التزموا بعزل ذاتى فى منازلهم، فعبروا الأزمة وتعافوا من الفيروس، ولذلك اتخذنا هذا القرار بالإغلاق لمحلاتنا فى الموسكى وحارة اليهود والنزهة الجديدة، مطالبا باقى التجار فى كافة المناطق وفى كل المجالات الحذو حذوهم لأن الاستهانة بالوضع سيؤدى إلى كارثة نحن فى غنى عنها.

وقال الحاج عيد العزيز عبد المهيمن أحد تجار الموسكى أن سلامة العاملين والمواطنين الذين يترددون على سوق الموسكى وحارة اليهود كانت هى الدافع وراء اتخاذنا هذا القرار لأن الالتزام فى المنازل هو الخطوة الأهم والأفضل فى السيطرة على الوباء، مؤكدا أنه على الجميع الالتزام فى المنازل حتى نجتاز هذه الأزمة، ومشيدا بتعامل الحكومة مع الأزمة واتخاذها خطوات استباقية حاسمة فى مواجهتها.