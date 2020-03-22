"تجارية المنيا": توزيع 50 ألف بوستر علي المحلات للتوعية بـ"كورونا"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن أحمد راضي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا، اليوم، عن إطلاق مبادرة بعنوان " أحمي نفسك- أحمي بلدك" للتوعية ومحاربة فيروس كورونا المستجد.

قال هشام طلعت عزام، سكرتير عام الغرفة، إن المبادرة تستهدف توزيع نحو 50 ألف بوستر علي المحلات التجارية، لافتا أن أعضاء مجلس الإدارة يتابعون عملية الإشراف علي توزيع تلك البوسترات بجميع أنحاء المحافظة.

ويتضمن البوستر الذي تم طبعه تمهيدا لتوزيعه: أخي المواطن.. أخي التاجر.. نمر الآن جميعا مواطنين وتجار بظروف استثنائية تتطلب منا جميعا أن نتكاتف لمصلحة مصرنا الحبيبة، وأن نقدم المصلحة العامة علي الخاصة وحرصا من الغرفة التجارية بالمنيا "بيت التجار" علينا إظهار الوجه المشرف للتاجر، لذا نناشد كافة تجار المحافظة، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الظرف الإستثنائي بما يتطالبه ذلك منا بتوفير كافة السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مقبولة وعدم المغالاة وكذلك إتخاذ الإجراءات الإحترازية من تعقيم المحال التجارية والحفاظ علي النظافة العامة والشخصية لجميع العاملين والحرص علي سرعة أداء العمل تجنبا للإزدحام والتكدس.

وكانت الغرفه أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوي التجار في حال نقص السلع أو امتناع الشركات الموردة عن توريد أصناف أو كميات.

قال هشام طلعت عزام، سكرتير عام الغرفة، إن غرفة العمليات التي تم تشكليها تعمل علي مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والعمل علي توفير السلع، والتصدي لأي محاولات للإحتكار والغش التجاري، والتواصل مع المسؤولين لحل المشاكل، وتتلقي شكاوي التجار والمواطنين الخاصة بنقص أو إرتفاع أسعار السلع.

والأرقام التي خصصتها الغرفة هي:

أمين عام الغرفة - محمد محمود عبد العزيز (01063738824)

بندر المنيا (01014146116)

مركز المنيا (01090580282)

بندر ملوي (01096996496)

مركز ملوي (01001863833)

مركز بني مزار (01002424204)

مركز مطاي (01002731466)

مركز سمالوط (01007514405)

كما يمكن التواصل من خلال رقم الواتساب (01096777119).

من ناحية أخرى، اجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة مفاجئة على مستشفي المبرة التابعة لهيئة التامين الصحي، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من أبناء المحافظة .

وكان المحافظ قد استقبل عددا من الشكاوي تفيد بوجود تجمعات للمرضي المترددين على المستشفى، حيث وجه المحافظ، مدير المستشفى بتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمرضي للقضاء على أي تجمعات من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

تفقد المحافظ، عدداً من أقسام المستشفي "الاستقبال، وصيدلية المستشفى، ووحدة الغسيل الكلوي، لمتابعة الحالة العامة داخل المستشفى، وللتأكد من انضباط سير العمل وتواجد طاقم الأطباء والممرضين، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية.

تابع المحافظ، أعمال صرف الأدوية لإحدى الحالات المرضية من صيدلية المستشفى ، مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنهوض بمستشفى وعيادات بالمحافظة، وان جميع الأجهزة التنفيذية مسخرة لتذليل كافة المعوقات التي تعوق سير العمل.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى ، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على سرعة حلها، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الأدوية.

وكانت محافظة المنيا اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا ، ومنها اغلاق المقاهى والمطاعم والكافيهات من السابعة مساءا ، والغاء الاسواق والافراح وسرادقات العزاء والمناسبات ، ومنع التجمعات واغلاق السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية ، وحظر الشيشه فى المقاهى والاهتمام بالنظافة ورفع المخلفات وكذلك تعقيم وتطهير المؤسسات والمصالح الحكومية