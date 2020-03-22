اليوم السابع
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تايلاند تسجل 188 إصابة بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:58 ص
تايلاند تسجل 188 إصابة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلنت تايلاند اليوم الأحد تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث سجلت 188 إصابة جديدة.
وقالت وزارة الصحة التايلاندية - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن عدد المصابين في البلاد بلغ 599 مصابا منذ بداية تفشي الوباء، و"سجلنا اليوم 188 إصابة جديدة".
وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة مرتبطة - بشكل أساسي - بالمجموعة التي أصيبت أثناء زيارتها ملعب الملاكمة التايلاندي "لومفيني رامينترا" وحانتين في العاصمة بانكوك.
ولفت الوزارة إلى أن أغلب المصابين الجدد هم شباب تجاهلوا توصيات وزارة الصحة، التي دعت فيها إلى تجنب الأماكن المكتظة والمغلقة.


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