تأجيل محاكمة مدير إحدى شركات البترول وآخرين بتهمة الرشوة لـ14 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول وأخرين، بتهمة الرشوة، تأجيلًا إداريًا لجلسة 14 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين هم كل من "إ.م"، مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول بلاعيم، و"أ .ع"، رئيس مجلس إدارة شركة شيبس أند بوتس، و"ح .ا"، رئيس مجلس إدارة شركة مصر جلف للملاحة والأعمال البحرية، و" محمود. أ"، رئيس مجلس إدارة مصر جلف سابقا، وم.أ"، المدير المالى لشركة مصر جلف.

وأوضحت التحقيقات أنه فى الفترة من عام 2010 حتى 2013 بدائرة التجمع الخامس، قام المتهم الأول بصفته فى حكم الموظف العام، مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول بلاعيم التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، طلب وأخذ لنفسه عطية لإداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ 280 ألف دولار على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة شيبس أند بوتس المملوكة للمتهم الثانى على النحو المبين بالتحقيقات .

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه عطية لإداء عمل من أعمال وظيفته، والامتناع عن عمل من أعمالها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 235 ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة مصر جلف المملوكة للمتهم الثالث، وعدم فرض غرامات مالية عليها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .

كما قدم المتهم الثانى رشوة لمن فى حكم الموظف العام لإداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة، وكذلك المتهم الثالث قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.