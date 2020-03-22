اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهمين اثنين بخلية اللجان النوعية المتقدمة لـ26 إبريل

الأحد، 22 مارس 2020 01:26 م
تأجيل محاكمة متهمين اثنين بخلية اللجان النوعية المتقدمة لـ26 إبريل المستشار شبيب الضمرانى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 3 إرهاب المعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد،  والمنعقدة بطره،  تأجيل محاكمه متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة"، لجلسة 26 إبريل لتعذر حضور المتهمين.

 

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.

 

يذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2". 

 

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.


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جنايات القاهره

عمليات ارهابيه

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