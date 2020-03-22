بورصة قطر حمراء بمستهل التعاملات وسط تراجع قطاعى الصناعات والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 15.04 نقطة ليصل إلى مستوى 8561.55 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 38.8 مليون سهم بقيمة 92.6 مليون ريال عبر تنفيذ 2182 صفقة، وتراجع 18 سهما، فيما ارتفعت 22 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجع قطاعى ببورصة قطر، وهى الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.70%، 0.53%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة استثمار القابضة، عن تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى يوم السبت الموافق 28 مارس، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، وذلك لسماع ومناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وسائر بنود جدول الأعمال.

كما سوف يتم عقد مؤتمر عبر الهاتف موجه للمستثمرين لمناقشة نتائج المجموعة وأرباحها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس.