بورصة دبى تتراجع بنسبة 2% في ختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.05% خاسرا 37.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1781.82 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 387.3 مليون سهم محققة ما قيمته 240.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3617 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 21 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 3.41%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.83%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.73%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.38%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.22%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.97%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 25.6 مليون ورقة بقيمة 55 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.48%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمجموعة، بحذف المادة 12 والمتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون من 11 مقعد للسنوات الثلاثة القادمة من 2020 إلى 2022، لتعذر تطبيق الاقتراع السرى إلكترونيا وتأجيله لمدة 6 أشهر لتعذر القيام به.

كما أعلنت المجموعة، عن قيام شركة كيبوينت ترست، بصفتها كوصى برفع إجمالى نسبة ملكيتها فى المجموعة من 7.77% إلى 8.35% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 307.3 مليون سهم فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

وفى سياق آخر أقر مساهمو مصرف السلام البحرين، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، الذى انعقد يوم الخميس الموافق 19 مارس الجارى، فى البحرين توزيع أرباح ما يعادل 8% من رأس المال المدفوع، أى ما قيمته 17.727 مليون دينار بحرينى للسنة المالية 2019، بحيث تقسم نسبة ال8% إلى أرباح نقدية بنسبة 4% مقدارها 8.863 مليون دينار بحرينى وأسهم منحة بنسبة 4% وعددها 88.634 مليون سهم بواقع سهم واحد لكل 25 سهم من أسهم المصرف.