اليوم السابع
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بنما تعلن وفاة شخصين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ3

الأحد، 22 مارس 2020 06:59 ص
بنما تعلن وفاة شخصين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ3 كورونا
رويترز

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قالت السلطات الصحية فى بنما يوم السبت إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس فى بنما إلى ثلاثة، وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس فى بنما حتى يوم السبت ارتفاعا من 200 يوم الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم الأوبئة. 

قال وزيرة الصحة فى بنما إن الحكومة قررت إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة مؤقتا بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا الجديد.

 

وأعلنت وزارة الصحة فى بنما، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.، وقالت وزارة الصحة ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز- عربية) ـ أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.


وكان وزير الصحة قال أول أمس الاثنين إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.


وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


كورونا

فيروس كورونا

بنما

لورديس مورينو

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