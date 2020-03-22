بلاغ للنائب العام ضد عمر كمال والبحراوى لسخريتهم من تعليمات مواجهة كورونا

كتب أحمد حسنى

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغا للنائب العام بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراواي، وآخرين للسخرية والاستهانه بكافة تعليمات مؤسسات الدولة، بشأن مكافحة وباء كورونا، وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوي، لهدم الجهود الجباره من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس الكورونا.

وأضاف البلاغ، أن مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أى شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان ثمن هذا جثث أبناء وطنهم، والأخطر استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تاثيرا فيهم، مضيفاً أن الدولة تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأت البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة.

وطبقا للماده 177 عقوبات وهي التحريض علي عدم الانقياد للقوانين، وأوامر الحكومة وبنشر أخبار كاذبة، لتكدير السلم العام والعقوبة تكون الحبس والغرامة وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعلين أصليين في الجريمة بذات العقوبة، وتندرج تلك الأفعال تحت تأثير مواد الاتهام 102و102مكرر بمعاقبة كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

وطالب البلاغ الذى حمل رقم 13246 لسنة 2020عرائض النائب العام، سرعة التحقيق في هذا البلاغ الخطير واتخاذ اللازم قانونا، وضبط وإحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام.