بريطانيا: فرض الإغلاق التام قيد الدراسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

ذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز"، أن السلطات البريطانية لا تستبعد فرض الإغلاق التام فى حال عدم التزام المواطنين بتعليمات السلامة بما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

اعتبر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التى تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال جونسون، فى حديث لبعض الصحف البريطانية، أن بلاده على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذى تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت فى بريطانيا، حتى ليل الأحد، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 233 حالة وفاة.

وأكدت السلطات البريطانية فى وقت سابق أن العدد الحقيقى للمصابين بفيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجرى حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء فى الحجر المنزلى وعدم التوجه إلى الأطباء.

من جانبها، تعيش إيطاليا أوضاعا كارثية حاليا بسبب تفشى الفيروس، حيث رصدت فى البلاد 4825 حالة وفاة جراء الوباء.