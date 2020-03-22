بالتوازى مع مواجهة كورونا".. رفع كفاءة الميادين والحدائق بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية، أعمال رفع كفاءة الحدائق والميادين ، وذلك بالتوازى مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا والحملات المتواصلة لتنفيذ تلك الاجراءات التى وضعتها محافظة الاسكندرية.

وفى حى المنتزة أول ، قامت الاجهزة التنفيذية بأعمال تطوير ميدان محمد نجيب بنطاق حى المنتزه ، و ذلك تنفيذاً لتوجيهات حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول وبعنايه احمد ابراهيم سكرتير عام الحي وضمن أعمال الخطه الاستثمارية في تطوير ميدان محمد نجيب مع العيسوى ومحمد نجيب مع جمال عبد الناصر.

وتم الانتهاء من أعمال تركيب مثلث محمد نجيب مع شارع جمال عبد الناصر واعاده تنظيم الحركه المروريه وذلك بتواجد مدير الطرق بالحي وإشراف مديريه الطرق والنقل ومقاول سنويه الرصف بحي المنتزه أول والأعمال مستمره لرفع كفاءه الطرق بالحي.

وفي إطار رفع كفاءة الحدائق وتجميلها ، قام حي شرق الاسكندرية ، بناًء على توجيهات المهندسة سحر شعبان، قامت إدارة الحدائق ، بتنظيف مثلث النزهه من الحشائش وعمل حديات واعاده زراعته مره اخرى ضمن الخطه الموضوعه من قبل الإدارة لرفع كفاءة المكان، بالإضافة إلى تنظيف وإزالة الحشائش من حديقة لافيزون بشارع مصطفى كامل، وأيضًا عمل سيارات المياه لرى الزراعات بنطاق الحى، ولا يزال العمل جارياً بالحدائق نطاق الحى.

فيما تابع حى غرب الإسكندرية اعمال تنفيذ ساتر ترابى بشارع صفر بنجع العرب والناتج عن ارتفاع منسوب المياة بالبحيرة ، بناء على تعليمات اللواء محمدالشريف محافظ الاسكندرية برفع درجة الاستعداد للتعامل السريع والتواجد على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة والتنسيق السريع والتعاون بين كافة الاجهزة التنفيذية تجنبا لحدوث أي مشكلات ، وقامت سكرتيرة عام الحى بمتابعة أعمال تنفيذ ردم وعمل ساتر ترابى بلسان امام شارع صفر بنجع العرب ، بوجود مدير ادارة المتابعة الميدانية ورئيس قسم المرافق بالحى ومفتشي ادارة المتابعة الميدانية.