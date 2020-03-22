اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية القادمة إليها لمدة أسبوعين

الأحد، 22 مارس 2020 12:00 ص
باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية القادمة إليها لمدة أسبوعين طائره ركاب _ صورة أرشيفية
إسلام آباد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى باكستان لمدة أسبوعين، فى محاولة للحد من وقوع مزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب القادمين من الخارج.

وأعلن معيد يوسف المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى للأمن القومى - خلال مؤتمر صحفى - القرار الذى اتخذ خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، بحسب صحيفة "دون" الباكستانية.

وقال يوسف إنه فى ضوء الوضع الحالي، تم اتخاذ قرار "صعب" بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى باكستان، اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم السبت ولمدة أسبوعين حتى 4 أبريل.

وأوضح أن القرار يسرى على جميع رحلات الركاب ورحلات الطيران العارض "تشارتر" والرحلات الخاصة، ويستثنى منه الدبلوماسيون ورحلات الشحن، ولم يذكر يوسف ما إذا كانت الرحلات الجوية الدولية المغادرة من باكستان ستتأثر بالقرار.

وقال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني" ندرك إن القرار سيتسبب فى صعوبات"، مشيراً إلى أنه كان من المقرر وصول ما يقرب من 200 ألف مسافر إلى باكستان خلال الأسبوعين المقبلين، وأكد أنه تم توجيه جميع البعثات الباكستانية فى الخارج لتقديم التسهيلات للمتضررين من القرار.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة "دون"على موقعها الإلكترونى فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى باكستان حتى الآن 693 حالة منها 359 حالة فى إقليم السند و137 حالة فى إقليم البنجاب، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات.

 


باكستان

أخبار باكستان

الرحلات الجوية الدولية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": القواعد الجديدة لتوصيل التيار تقضى على الفساد

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة