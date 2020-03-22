باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية القادمة إليها لمدة أسبوعين

إسلام آباد /أ ش أ/

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى باكستان لمدة أسبوعين، فى محاولة للحد من وقوع مزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب القادمين من الخارج.

وأعلن معيد يوسف المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى للأمن القومى - خلال مؤتمر صحفى - القرار الذى اتخذ خلال اجتماع للجنة التنسيق الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، بحسب صحيفة "دون" الباكستانية.

وقال يوسف إنه فى ضوء الوضع الحالي، تم اتخاذ قرار "صعب" بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى باكستان، اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم السبت ولمدة أسبوعين حتى 4 أبريل.

وأوضح أن القرار يسرى على جميع رحلات الركاب ورحلات الطيران العارض "تشارتر" والرحلات الخاصة، ويستثنى منه الدبلوماسيون ورحلات الشحن، ولم يذكر يوسف ما إذا كانت الرحلات الجوية الدولية المغادرة من باكستان ستتأثر بالقرار.

وقال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني" ندرك إن القرار سيتسبب فى صعوبات"، مشيراً إلى أنه كان من المقرر وصول ما يقرب من 200 ألف مسافر إلى باكستان خلال الأسبوعين المقبلين، وأكد أنه تم توجيه جميع البعثات الباكستانية فى الخارج لتقديم التسهيلات للمتضررين من القرار.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة "دون"على موقعها الإلكترونى فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى باكستان حتى الآن 693 حالة منها 359 حالة فى إقليم السند و137 حالة فى إقليم البنجاب، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات.