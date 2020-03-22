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بابا الفاتيكان يدعو للصلاة على ضحايا كورونا وأسرهم ولكن بشكل فردي

الأحد، 22 مارس 2020 01:03 م
بابا الفاتيكان يدعو للصلاة على ضحايا كورونا وأسرهم ولكن بشكل فردي بابا الفاتيكان
كتب محمد شعلان

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دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى الصلاة من أجل ضحايا فيروس كورونا الجديد وأسرهم الذين يفارقون الحياة وهم بمفردهم، وذلك خلال صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد، التي بثتها إذاعة الفاتيكان عبر الإنترنت، وقال البابا: "دعونا نفكر فيهم ونصلي من أجلهم. من أجل أسرهم أيضا، الذين لا يمكنهم مرافقة أحبائهم في تلك الرحلة. نصلي بشكل خاص من أجل الموتى وأسرهم ".

 

ووفق وكالات الانباء ذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا بدأ صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، والتي تلاها من بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، بالقول: "في هذه الأيام، نسمع أخبار عن عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يموتون ... يموتون وهم بمفردهم ... بدون أن يتمكنوا من وداع أحبائهم".

 

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العالم قد يشهد فترة مشابهة لما بعد الحرب العالمية بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

 

وقال البابا، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الجمعة - : "يجب أن نفكر بأنه سيكون هناك نوع من فترة ما بعد الحرب العالمية بسبب فيروس كورونا".

 

وتابع: "لن يكون هناك "الآخر" بعد الآن، بل 'نحن'، لأننا لا نستطيع الخروج من هذا الوضع إلا معًا"، مضيفا: "الجميع يبكى هنا ولا يمكننا الخروج من هذا الوضع إلا معا، كإنسانية كاملة.. يجب أن ننظر إلى جيراننا بروح التضامن”.

 

وذكر بابا الفاتيكان، أنه "بالنظر إلى اللحظات المظلمة التى نمر بها جميعا، فإننا نعتقد بأنها أمور يمكن أن تحدث للآخرين فقط، إلا أن الظلمة تلف الجميع هذه المرة.. إنه زمن يتميز بألم وظلام دخل إلى عقر دارنا، حيث لا يمكن لأحد أن يتمتع بالراحة ويعيش الجميع أياما صعبة"، على حد تعبيره.

 


بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

ايطاليا

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