اليوم السابع
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انسياب مرورى فى شارع فيصل وأعلى الكوبرى اتجاه ميدان الجيزة

الأحد، 22 مارس 2020 01:16 م
انسياب مرورى فى شارع فيصل وأعلى الكوبرى اتجاه ميدان الجيزة انسياب مرورى بشارع فيصل
كتب محمد أبو عوض

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شهد شارع فيصل، صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية فى أغلب الطريق، حيث شهد الطريق فى الاتجاهين انسياب مرورى وسط انتشار رجال المرور فى الميادين لمتابعة سير العملية المرورية، ورصد أى معوقات من شأنها التأثير على حركة السيارات وضبط مخالفات تعطيل حركة المرور وركن السيارات صف ثانى فى الشارع.

 

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وتواجد أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو انتظام فى حركة السيارات، وكذلك كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

 

وانسابت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


الحالة المرورية

الطريق الزراعى

شارع فيصل

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