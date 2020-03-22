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اليونسكو: نصف طلاب العالم خارج المدارس والجامعات بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:43 م
اليونسكو: نصف طلاب العالم خارج المدارس والجامعات بسبب كورونا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو
إيمان حنا

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قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، فى تقرير حديث لها، إن أكثر من 850 مليون طفل وشاب فى العالم، أي نحو نصف التلاميذ والطلبة، أصبحوا محرومين من التعليم نتيجة لبقائهم في منازلهم بسبب فيروس كورونا، حيث طالت عمليات إغلاق المدارس والجامعات أكثر من 100 بلد حول العام مع توقعات بزيادة هذا العدد، وتسعى الدول لملء الفراغ من خلال بدائل تقنية كالدروس عبر الفيديو وتطوير منظومات تعلم عن بعد واختبار البرمجة التعليمية في الراديو التلفزيون أيضاً، وفق ما نقلت وكالة وام .

ومن جهة أخرى أشارت المنظمة إلى أن منصة "مدرسة" للتعليم العربي الإلكتروني، والتى تنفذ تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي توفر أكثر من 5000 درس تعليمي بالفيديو في مواد العلوم العامة والفيزياء والكيمياء والرياضيات بالإضافة إلى منهاج متكامل للغة العربية، تتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد في مختلف الظروف ومن أي مكان، واعتبرتها من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية.

وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا قررت العديد من الدول إغلاق المدارس والجامعات واستخدام تقنية التعليم عن بعد، وكانت الإمارات قد بدأت اليوم تطبيق تقنية التعليم عن بعد و شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أول يوم دراسى عن بعد فى مدارس دولة الإمارات، قائلا:" مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت والجامعات أغلقت، لكن التعليم لن يتوقف التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".

وقال بن راشد فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة، مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت والجامعات أغلقت لكن التعليم لن يتوقف، التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".

 


اليونسكو

التعليم عن بعد

كورونا

طلاب العالم

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