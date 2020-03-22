اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 ص
اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان معابد الأقصر
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات سياحة الأقصر، أن فجر اليوم الأحد يغادر آخر وفد سياحى متواجد فى محافظة أسوان، وهو من الجنسية البريطانية، لافتًا إلى أن عدده يصل لـ100 سائح، منوهًا إلى أنه بذلك تكون جميع الوفود السياحية قد غادرت الأقصر وأسوان.

 ولفت عثمان إلى أن الطائرة ستغادر مطار أسوان الثالثة فجرًا، لتحمل الوفد المتواجد ثم تتجه لمطار القاهرة لتأخذ مجموعة سياحية أخرى من هناك، ثم تتجه مباشرة إلى مطار هثرو البريطانى، موضحًا أن هكذا يكون جميع السياح البريطانيين قد غادروا.

وأكد محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه منذ الخميس الماضى جرى إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتًا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.

ولفت عثمان، لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بالفنادق العائمة لن يغادروا أماكنهم وفقًا لقرار المحافظة لمدة 14 يومًا كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.

ونوه إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى سيجرى متابعتهم وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، وهذا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.

واستمرارًا فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلن الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار عن غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين حتى 31 مارس 2020، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقًا للمعايير العالمية. وخلال هذه الفترة سيتم أيضًا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.


السياحة

مغادرة السائحين

كورونا

اخبار مصر

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

الوفود السياحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

مركز الأزهر يوضح حكم الاستهزاء بالمرض والوباء أو إجراءات الوقاية

مركز الأزهر يوضح حكم الاستهزاء بالمرض والوباء أو إجراءات الوقاية

وكيل البرلمان للمصريين: البرلمان والحكومة يضعون صحتكم فى أول الاهتمامات

وكيل البرلمان للمصريين: البرلمان والحكومة يضعون صحتكم فى أول الاهتمامات

محمود محيى الدين: 3.5 تريليون دولار تراجعا فى دخول العاملين بسبب كورونا

محمود محيى الدين: 3.5 تريليون دولار تراجعا فى دخول العاملين بسبب كورونا

فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بالقاهرة وقنا وجنوب سيناء والمنوفية

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة