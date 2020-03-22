اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

كتبت آمال رسلان

قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات سياحة الأقصر، أن فجر اليوم الأحد يغادر آخر وفد سياحى متواجد فى محافظة أسوان، وهو من الجنسية البريطانية، لافتًا إلى أن عدده يصل لـ100 سائح، منوهًا إلى أنه بذلك تكون جميع الوفود السياحية قد غادرت الأقصر وأسوان.



ولفت عثمان إلى أن الطائرة ستغادر مطار أسوان الثالثة فجرًا، لتحمل الوفد المتواجد ثم تتجه لمطار القاهرة لتأخذ مجموعة سياحية أخرى من هناك، ثم تتجه مباشرة إلى مطار هثرو البريطانى، موضحًا أن هكذا يكون جميع السياح البريطانيين قد غادروا.



وأكد محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه منذ الخميس الماضى جرى إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتًا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.



ولفت عثمان، لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بالفنادق العائمة لن يغادروا أماكنهم وفقًا لقرار المحافظة لمدة 14 يومًا كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيتم تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.



ونوه إلى أنه خلال فترة الحجر الصحى سيجرى متابعتهم وفى حال ظهور أى أعراض سيتم التعامل فورا، وهذا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، كذلك سيكون هناك قاعدة بيانات كاملة بالعاملين بالمحافظة وسترسل لوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم بعد عودتهم لأسرهم.



واستمرارًا فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلن الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار عن غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين حتى 31 مارس 2020، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقًا للمعايير العالمية. وخلال هذه الفترة سيتم أيضًا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.