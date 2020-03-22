اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اليوم العالمى للمياه.. اعرف إزاى تعقم المياه بالمنزل وتحمى نفسك من الفيروسات

الأحد، 22 مارس 2020 01:00 م
اليوم العالمى للمياه.. اعرف إزاى تعقم المياه بالمنزل وتحمى نفسك من الفيروسات المياه-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انتشار الفيروسات والعدوى ينصح الكثيرون باتباع طرق الوقاية والاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم تناول الطعام والشراب خارج المنزل وذلك لعدم ضمانة جودته ونظافته،  وفى اليوم العالمى للمياه يقدم اليوم السابع طرق تعقيم المياه في المنزل وفقا لما ذكره موقع epa

 

1:ينصح بتعقيم المياه عن طريق غليها  لمدة دقيقة ثم تعبئتها في زجاجات بعد أن تهدأ، حيث اثبتت الدراسات أن على المياه يساعد على قتل البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي  الأمراض.

2:من الممكن وضع قليلا من الملح إلى كل تر مياه، فيساعد ذلك على تعقيمها ووقايتها من الفيروسات والجراثيم.

3:من الممكن استخدام الكلور في معالجة المياه وتنقيتها ولكن الكلور الخالى من العطور، وضع كمية قليلة من مياه الشرب وترك الخليط على الأقل 60 دقيقة قبل الشرب.

 

وفى يومها العالمى ينصح بالاكثار من شرب المياه  والسوائل الطبيعية والأطعمة التي تحتوى على سوائل عديدة وذلك لتعزيز صحة الجهاز المناعغى والوقاية من الفيروسات والعدوى، ولكن تأكد من نظافة المياه قبل تناولها وقم بالخطوات السابقة لتعقيم المياه في المنزل.

 


تعقيم المياه

المياه

الصحة

اليوم العالمى للمياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة