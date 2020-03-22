اليوم السابع.. الرئيس السيسى: الشعب أغلى من أى حاجة

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية، والذى أكد فيه أن "الشعب أغلى من أى حاجة، مشددا على أن "الدولة نفذت جهودا غير مسبوقة وتعاملنا منذ بداية أزمة "كورونا" بشفافية وبيانات تعكس الواقع".

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الرئيس السيسى يؤكد خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية: الشعب أغلى من أى حاجة.. الدولة نفذت جهودا غير مسبوقة وتعاملنا منذ بداية أزمة "كورونا" بشفافية وبيانات تعكس الواقع.. أشكر الجيش والشرطة والقطاع الطبى.. والإعلام قام بدور رائع.. المرأة المصرية لها كل التقدير والعرفان.. وأطالب المواطنين بالالتزام لمدة أسبوعين

السيسي: إغلاق المساجد والكنائس يأتى في إطار "الأخذ بالأسباب"

الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة:

1- تخصيص 100 مليار جنيه.. 2 - خفض سعر الغاز الطبيعى.. 3 - خفض أسعار الكهرباء للصناعة.. 4- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين".. 5 توفير مليار جنيه للمصدرين.. 6- رفع الحجوزات الإدارية على الممولين.. 7- تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3%.. 8- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات.. 9 عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية.. 10- إعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.. 11 – تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى.. 12- تخفيض تكلفة الإقراض إلى 8% للعاملين بقطاع السياحة.. 13- تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة.. 14- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.. 15- ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

الرئيس السيسي: اطمئنوا.. ليس لدينا أى مشكلة فى احتياطى السلع الأساسية.. لا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطى لها عن 3 أشهر.. فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟



