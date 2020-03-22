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"الوطنية للصحافة" تقرر إعادة التصويت على مقعد الصحفيين بمؤسسة دار الهلال

الأحد، 22 مارس 2020 03:27 م
"الوطنية للصحافة" تقرر إعادة التصويت على مقعد الصحفيين بمؤسسة دار الهلال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنيه للصحافه
كتب محمد السيد

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اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة نتيجة انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث قررت اللجنة العليا إخطار كل مؤسسة بكشوف الفائزين والترتيب التنازلي للمرشحين طبقاً لما حصل عليه كل مرشح.
 
وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت على مقعد الصحفيين في مؤسسة دار الهلال بين  محمد عبد الحافظ (63 صوتاً) ونوره أحمد (62 صوتاً) لوقوع خطأ مادي من المؤسسة تمثل في سقوط اسم الصحفية هبه هلال من كشوف الناخبين ولتأثير الصوت على نتيجة الانتخابات، وسوف تحدد الهيئة موعد إجراء الانتخابات نظراً للظروف الصحية الراهنة.
 
 

الهيئة الوطنية للصحافة

كرم جبر

اخبار مصر

المؤسسات القومية

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