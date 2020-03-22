اليوم السابع
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الهند تبدأ حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من انتشار كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 04:16 ص
الهند تبدأ حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من انتشار كورونا كورونا
رويترز

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أعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد للحد من فيروس كورونا الذى ينتشر بشكل سريع فى البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض، وحث رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى كلمة للشعب الأسبوع الماضى المواطنين على أن يلزموا بيوتهم من الساعة 0130 حتى الساعة 1530 بتوقيت جرينتش فى خطوة قال إنها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدى لهذه الجائحة.

 

وقال مودى على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول " فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذى سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19.

 

وقال وزير الصحة في ولاية راجستان الهندية راغو شارما، اليوم الجمعة، إن سائحًا إيطاليًا تعافى من فيروس كورونا، توفي نتيجة أزمة قلبية في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة جايبور عاصمة راجستان.

 

وأكد شارما - في تصريحات نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية - أن السائح الإيطالي لم يمت بسبب فيروس كورونا، فهو أجرى اختبار الكشف عن الفيروس بعد تلقيه العلاج وكانت نتيجته سلبية، ولكن كان لديه مضاعفات أخرى إذ أنه كان مدخنًا شرهًا، ودخل السائح الإيطالي البالغ 69 عامًا المستشفى في جايبور 29 فبراير الماضي وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 2 مارس الجاري، وأظهرت نتائج الاختبار إصابة زوجته أيضًا إلا أنها تعافت بعد تلقي العلاج.


وفي 14 مارس الجاري، أعلن الأطباء في المستشفى الهندي أن الرجل الإيطالي تعافى من كورونا بعد إجراء اختبار الكشف عن الفيروس مرتين حيث ثبت تعافيه من الفيروس، ولكن الأطباء اكتشفوا وجود عدوى في الرئة قد ترجع لإفراطه في التدخين.


كورونا

فيروس كورونا

حظر التجول

الهند

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