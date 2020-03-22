اليوم السابع
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النيابة تستمع لأقوال الشهود وتطلب التحريات التكميلية حول حريق استوديو الهرم

الأحد، 22 مارس 2020 10:40 ص
النيابة تستمع لأقوال الشهود وتطلب التحريات التكميلية حول حريق استوديو الهرم حريق استوديو الهرم
كتب ـ أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة الحريق الذى اشتعل داخل استوديو في الهرم، أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية أمس السبت، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود من العاملين في الموقع، وطاقم عمل المسلسل، والفريق الفني المسئول عن عملية الانفجار الذى تم إجراؤه ضمن مشاهد المسلسل.

وخاطبت النيابة المعمل الجنائي لإفادتها بنتائج فحص الأدلة الجنائية التي تم جمعها من موقع الحريق، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل استوديو تصوير مسلسل النهاية فى منطقة الهرم دون وقوع مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بأستوديو المسلمى فى منطقة الهرم، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الى المكان وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من خلال المعاينة، أنه اثناء تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث انفجار داخل الاستوديو لعدم جاهزية المكان بالمشهد، وأخذ الاحتياطات اللازمة وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع اصابات.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.

 


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