اليوم السابع
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النيابة العامة تؤجل مواعيد لقاءات المرشحين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2019

الأحد، 22 مارس 2020 05:14 م
النيابة العامة تؤجل مواعيد لقاءات المرشحين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2019 المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة تأجيل مواعيد اللقاءات المحددة للمرشحين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2019 أمام التفتيش القضائي، وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

وقالت النيابة العامة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه إزاء تلقي الصفحة الرسمية للنيابة العامة تساؤلات عدة عن مواعيد اللقاءات التي كانت محددة للمرشحين لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2019 أمام التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال الفترة من 29 حتى 31 من مارس الجاري؛ فنحيطكم علماً بتأجيل مواعيد تلك اللقاءات، على أن تحدد مواعيد بديلة لاحقاً، وسيخطر كل مرشح بموعده هاتفياً.

وكانت النيابة العامة، أعلنت عن فتح باب التقدم بملفات التقدم للخضوع لاختبارات العمل في وظيفة معاون نيابة عامة، 1 فبراير الماضى، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2019، بتقدير عام جيد على الأقل  بمكتب تعيينات النيابة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

وحددت باب سحب الملفات من 8 حتى 16 يناير ، والتى حددت الأوراق المطلوبة للخريج والتى ضمت شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات، وشهادة بتقديرات سنوات الدراسة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وصحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفى حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله، وإقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او شهادة الإعفاء منه، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، وصورة من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم، وصورة سند ملكية ، و4 صور حديثة 4-6 بالبدلة خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم، وشهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، والراتب والمؤهل الدراسي ، وقيد عائلي لوالد المرشح وللجد الأب والجد الأم وأربع صور من كل قيد، وملف بقيمة 500 جنيه يحتوى على طلب تعيين بإسم المستشار النائب العام، ومواعيد تقديم الملف، والرقم الخاص بالمتقدم واسطوانة تعريف للتسجيل على الموقع.

 


النيابة العامة

مواعيد المرشحين لوظيفة معاون نيابة

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التفتيش القضائي

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