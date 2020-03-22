اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 07:28 م
خالد صلاح
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النيابة التونسية تنفذ الحجر الصحى الإجبارى على العائدين بمطار قرطاج

الأحد، 22 مارس 2020 07:24 م
النيابة التونسية تنفذ الحجر الصحى الإجبارى على العائدين بمطار قرطاج محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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صرح رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، بأن ممثلا عن النيابة العمومية سيكون حاضرًا مساء اليوم الأحد بمطار تونس قرطاج "لحضور تنفيذ الضابطة العدلية، قرار الحجر الصحى الإجبارى على التونسيين العائدين من الخارج".
 
وأوضح الدالى -فى تصريح صحفي- أن "النيابة ستكون رفقة الضابطة العدلية، لإخضاع العائدين، ممّن كانوا عالقين بالخارج، للحجر الصحى واقتيادهم إلى الأماكن التى حددتها الدولة، لقضاء فترة الحجر الصحي"، مشددًا على أن "أى محاولة رفض لعملية الحجر الإجباري، سيقع التعامل معها وإجبارها على الامتثال للقرار".
 
وكان مجموعة من العائدين إلى مطار تونس قرطاج، أول أمس الجمعة، ممن كانوا عالقين بالخارج، رفضوا الامتثال للحجر الصحي، وقد وصفت وزارة الصحة هذا الأمر بالتقصير، مشيرة إلى أن السلطات تحاول الآن الاتصال بهم.
 

تونس

النيابه التونسيه

الحجر الصحى

مطار قرطاج

كورونا

فيروس كورونا

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