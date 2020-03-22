المناطق الصناعية بالمنيا: منتجات مصانعنا تغزو الأسواق الأوروبية

المنيا- حسن عبد الغفار

قال المهندس محمود سعد مدير المناطق الصناعية بالمنيا، إن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ 2215 فدانا، يوجد بها خلايا صناعات غذائية وخشبية ومعدنية وهندسية، بالإضافة إلى مصانع أنتاج الورق ومواد البناء والكيماوى، إلى جانب المنطقة الحرة والتى سوف تكون انطلاقة صناعية كبيرة وتوفر ألاف من فرص العمل

وأشار مدير المناطق الصناعية بالمنيا، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن عدد المصانع التى تعمل بالمنطقة الصناعية 215 مصنعا إلى جانب 250 مصنعا تحت الانشاء واعداد مستندات، كما أن المنطقة يوجد بها 50 مصنعا مغلق لتعثرههم وندرس طرق حل مشكلاتهم وإعادة تشغيل تلك المصانع من جديد .

وأوضح أن كثير من المصانع داخل المنطقة نجحت فى غزو الأسواق العالمية وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول افريقيا والدول العربية والأوربية، ومن بين المنتجات التى يتم تصديرها العصائر والمركزات والصلصة، وكذلك الملابس الجاهزة ويتم تصديرها لدول أوروبا وافريقيا، وايضا يتم تصدير الاخشاب للدول العربية وكذلك كربونات الكالسيوم والرخام، وهذا يدفع الى جذب الاستثمار والمستثمرين للمحافظة لانها المنيا محافظة واعده فى الأستثمار

واستطرد قائلا يوجد بالمنطقة الصناعية بالمطاهره القبلية 55 قطعة أرض صغيرة المساحات معروضه للتخصيص، وحاليا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بانشاء البوابه الاليكترونية الحكومية لتخصيص الارض وصدر القانون 1983 بشان تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاشراف على المناطق الصناعية ونقل ولايتها، فتحول الاشراف الى الهيئه العامة . وقال تم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيص الارض وكذلك سحب الاراضى من المتعثرين، ممن لم يقوموا باشتراطات الانشاء ويبقى دور المنطقة فى متابعة المستثمرين فى اعمال التنفيذ والانشاء والترخيص واخطار الهيئة بالمتعثرين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات ضد المخالفين، وقال ان الهيئة منحت مدد اضافية او كما يطلق عليها فترة سماح للمتعثرين بمقابل مادى حرصا على تسقيع الارض .

وعن الاجراءات التى تم اتخاذها لحل مشاكل المصانع المتعثرة، قال بحثنا كل المشكلات وتم اتخاذ عدد من الاجراءات واهمها تشغيل 2 من الاتوبيسات التابعة لمشروع النقل الجماعى التابع للمخافظة لنقل الراغبين فى الانتقال للمنطقة الصناعية، وكذلك توقيع 3 بروتوكولات مع البنوك لتذليل عقبات التمويل مع المستثمرين، الى جانب تشكيل لجنة لحصر الاراضى التى تم تخصيصيها ولم يتم قيام المستثمر بالانشاء عليه والمدد المحددة واخطار الهيئة العامةةللتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات، وباجراء الخصر تبين وحود 55 قطعة ارض فارغة .

وأكد مدير المناطق الصناعية انه تم طلب اعتمادات لترفيق المساحات الغبر مرفقه داخل المنطقة وتقدر بحوالى 25% تقريبا .

واوضح أن المصانع الموجوده بالمنطقة ساهمت فى توفير الكثير من فرص العمل للشباب حيث وصلت عدد العمال داخل المنطقة الصناعية بين 10 إلى 15 الف عامل، ولفت ان تلك الاعداد سوف تتضاعف عن تشغيل المصانع تحت التشغيل، وقد تم تشكيل لجنة لحصر المشروعات المتوقفة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .