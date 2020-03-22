المغرب يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 108 حالات

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية الحدث فى نبأ عاجل لها أن المغرب تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 108.

وكانت المغرب أعلنت عن ارتفاع أعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 8 حالات جديدة اليوم، ليصل إجمالى الحالات إلى 104.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى المغرب تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت، ووفاة ثلاثة منها، وأضافت الوزارة فى بيان أن ثلاثة من المصابين بالفيروس تعافوا من المرض.

وناشدت الوزارة المواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية والتى أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"، وقرر المغرب منع التنقل بين المدن اعتبارا من منتصف ليلة أمس لمنع انتشار كورونا.