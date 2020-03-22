اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 108 حالات

الأحد، 22 مارس 2020 02:09 م
المغرب يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 108 حالات كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية الحدث فى نبأ عاجل لها أن المغرب تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 108.

 

وكانت المغرب أعلنت عن ارتفاع أعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 8 حالات جديدة اليوم، ليصل إجمالى الحالات إلى 104.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى المغرب تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت، ووفاة ثلاثة منها، وأضافت الوزارة فى بيان أن ثلاثة من المصابين بالفيروس تعافوا من المرض.

 

وناشدت الوزارة المواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية والتى أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"، وقرر المغرب منع التنقل بين المدن اعتبارا من منتصف ليلة أمس لمنع انتشار كورونا.


المغرب

كورونا

فيروس كورونا

عاجل

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجنب الزحام واحم نفسك من كورونا ..استخرج "الفيش" من منزلك فى 5 خطوات

الأحد، 22 مارس 2020 02:07 م

اتحاد الملاكمة يطبق نظام "الروتيشن" على الموظفين للوقاية من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:06 م

بعد قرار إغلاق المساجد بسبب كورونا.. محمد أنور: لازم عشان سلامتنا بس قلبي أتوجع

الأحد، 22 مارس 2020 02:05 م

تسجيل أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا فى أوروبا حتى الآن

الأحد، 22 مارس 2020 02:02 م

أستراليا تصدر أوامر بإغلاق واسع النطاق للشركات والأعمال لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة