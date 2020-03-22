اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى 20 أبريل المقبل

الأحد، 22 مارس 2020 09:08 م
المغرب: مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى 20 أبريل المقبل محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الأحد، على مشروع قرار يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الأراضى المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا القرار، الذي يندرج فى إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم 20 مارس في الساعة السادسة مساء إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يؤهل السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة


كورونا

المغرب

تفشى كورونا

فيروس كورونا

طوارئ المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المغرب تصدر قانون يقضى بسجن المخالفين لقرارات الحظر الطبى 3 أشهر

الأحد، 22 مارس 2020 09:04 م

حل الوباء وجفت الصحف.. الصحافة الورقية خارج الخدمة والسبب كورونا.. الأردن تجمد الصحف المطبوعة لوقف انتشار الفيروس بين القراء.. "عكاظ" تكتفى بالإصدار الإلكتروني والقائمة تمتد لتشمل جرائد سلطنة عمان والمغرب

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 م

العرب يستنفرون جهودهم لمواجهة كورونا.. المغرب تعلق إصدار الصحف الورقية.. وصفارات الإنذار تدوى بالكويت لبدء حظر التجول وشفاء 12 حالة خلال 3 أيام.. وعمان تقرر تقليص عدد الموظفين في المقرات

الأحد، 22 مارس 2020 07:30 م

المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة