المغرب: مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى 20 أبريل المقبل

أ.ش.أ

صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الأحد، على مشروع قرار يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الأراضى المغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا القرار، الذي يندرج فى إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم 20 مارس في الساعة السادسة مساء إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يؤهل السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة