المغرب: تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة حالة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا مساء اليوم الأحد بمدينة خريبكة، ليرتفع ب>لك إجمالي عدد الوفيات إلى 4 حالات.

وأفادت الوزارة - في بيان - أنه تم كذلك تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 115 حالة مؤكدة، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت بواقع 3 حالات في جهة مكناس فاس، وحالتان في جهة الدار البيضاء سطات، وحالة سادسة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووفق الوزارة، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 512 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وأهابت وزارة الصحة فى بيانها بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.