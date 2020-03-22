اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الأحد، 22 مارس 2020 10:42 م
المغرب: تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" محاولات للتصدى لتفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة حالة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا مساء اليوم الأحد بمدينة خريبكة، ليرتفع ب>لك إجمالي عدد الوفيات إلى 4 حالات.

وأفادت الوزارة - في بيان - أنه تم كذلك تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 115 حالة مؤكدة، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت بواقع 3 حالات في جهة مكناس فاس، وحالتان في جهة الدار البيضاء سطات، وحالة سادسة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووفق الوزارة، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 512 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وأهابت وزارة الصحة فى بيانها بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.  


المغرب

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المغرب: مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى 20 أبريل المقبل

الأحد، 22 مارس 2020 09:08 م

المغرب تصدر قانون يقضى بسجن المخالفين لقرارات الحظر الطبى 3 أشهر

الأحد، 22 مارس 2020 09:04 م

حل الوباء وجفت الصحف.. الصحافة الورقية خارج الخدمة والسبب كورونا.. الأردن تجمد الصحف المطبوعة لوقف انتشار الفيروس بين القراء.. "عكاظ" تكتفى بالإصدار الإلكتروني والقائمة تمتد لتشمل جرائد سلطنة عمان والمغرب

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 م

العرب يستنفرون جهودهم لمواجهة كورونا.. المغرب تعلق إصدار الصحف الورقية.. وصفارات الإنذار تدوى بالكويت لبدء حظر التجول وشفاء 12 حالة خلال 3 أيام.. وعمان تقرر تقليص عدد الموظفين في المقرات

الأحد، 22 مارس 2020 07:30 م

المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة