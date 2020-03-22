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المعهد العالى للصحة العامة ينصح هؤلاء المرضى بارتداء الجوارب خلال بقائهم بالمنزل

الأحد، 22 مارس 2020 03:16 م
المعهد العالى للصحة العامة ينصح هؤلاء المرضى بارتداء الجوارب خلال بقائهم بالمنزل جورب - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، عدد من النصائح لمرضى السكرى والدوالى خلال فترة بقائهم فى المنزل لعدم تعرضهم لمضاعفات تزيد من حالتهم المرضية، وذلك خلال فترة الحظر ومنع خروج المواطنين من المنازل منعا لانتشار فيروس كورونا.
 
وقال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان له، ينصح مرضى دوالى الساقين برفع الساقين عن مستوى الارض عند الجلوس، وممارسة المشى داخل المنزل أو اداء بعض التمرينات البسيطة، مع ارتداء الجورب الضاغط، واستخدام الكريمات المرطبة على أماكن الدوالى.
 
وأضاف فى بيانه، أنه ينصح مرضى السكر بقطع فترات الجلوس كل نصف ساعة تقريباً والقيام ببعض التمرينات الخفيفة لبضع دقائق أو المشي لمدة ثلاث دقائق داخل المنزل مما قد يقلل من نسبة الدهون في الدم والمرتبطة بالنوع الثاني من السكري ومضاعفاته.
 
كما طالب المواطنين طول فترات البقاء في المنزل بتناول الأكل الصحي وعدم تسلية الوقت بالأكل مع تناول السوائل باستمرار خاصة الماء والمشروبات قليلة السعرات الحرارية.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، مضيفا  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 10 حالات وفاة.
 
وأكد مجاهد، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
 
 
 

 


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