المعهد العالى للصحة العامة ينصح هؤلاء المرضى بارتداء الجوارب خلال بقائهم بالمنزل

قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، عدد من النصائح لمرضى السكرى والدوالى خلال فترة بقائهم فى المنزل لعدم تعرضهم لمضاعفات تزيد من حالتهم المرضية، وذلك خلال فترة الحظر ومنع خروج المواطنين من المنازل منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان له، ينصح مرضى دوالى الساقين برفع الساقين عن مستوى الارض عند الجلوس، وممارسة المشى داخل المنزل أو اداء بعض التمرينات البسيطة، مع ارتداء الجورب الضاغط، واستخدام الكريمات المرطبة على أماكن الدوالى.

وأضاف فى بيانه، أنه ينصح مرضى السكر بقطع فترات الجلوس كل نصف ساعة تقريباً والقيام ببعض التمرينات الخفيفة لبضع دقائق أو المشي لمدة ثلاث دقائق داخل المنزل مما قد يقلل من نسبة الدهون في الدم والمرتبطة بالنوع الثاني من السكري ومضاعفاته.

كما طالب المواطنين طول فترات البقاء في المنزل بتناول الأكل الصحي وعدم تسلية الوقت بالأكل مع تناول السوائل باستمرار خاصة الماء والمشروبات قليلة السعرات الحرارية.