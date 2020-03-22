اليوم السابع
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المصرية للأدوية: مقاومة جسم الإنسان وأدوية الحرارة كافية لمواجهة الفيروسات

الأحد، 22 مارس 2020 01:48 م
المصرية للأدوية: مقاومة جسم الإنسان وأدوية الحرارة كافية لمواجهة الفيروسات فيروس كورونا
كتب: عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه في الحالات العادية  لفيروس كورونا فإن الجسم يمكنه التغلب علي الفيروس بدون علاج نتيجة المقاومة الداخلية له، تماما كما يفعل الجسم مع بقية الفيروسات المشابهة له، لافتا إلى إنه مع ارتفاع حدة المرض يمكن التغلب أيضا عليه باستخدام الأدوية الخاصة، مثلا بارتفاع الحرارة والجهاز التنفسى، وغيرها من الأدوية التى يمكنها تخفيف الأعراض الا حوالى 5% من الحالات المصابة التي تكون  خطيرة والتي يصعب علاجها بالأدوية العادية.
 
أضاف الطويل لـ"اليوم السابع"، أن هناك اهتماما عالميا بمقاومة هذا الفيروس، وبالتالى فإنه من المتوقع أن تتوصل الشركات العالمية لمصل مضاد لفيروس كورونا وكذلك علاج في المستقبل القريب ، حيث بات يمثل تهديدا كبيرا ووباء عالميا ، موضحا إنه لا يمكن  لأحد التنبؤ بموعد تصنيع هذا المصل، إلا أن الشركات تعمل بشكل مكثف لإنتاج هذا المصل  ،بعدما تفشى فيروس كورونا بشكل كبير انطلاقا من الصين إلى أوروبا وامريكا ومختلف دول العالم.
 
وحول المخاوف من استغلال الشركات التى ستتمكن من تصنيع المصل فى المتاجرة به ، نفى الدكتور أبو الفتوح الطويل  إمكانية ذلك ، على اعتبار أن العالم كله يحتاجه ولن يسمح بالمتاجرة به، لافتا أن الإشكالية التي ستواجه المصل حال اكتشافه هي العملية الإنتاجية لتلبية احتياجات العالم منه نتيجة الارتفاع المستمر فى أعداد المصابين.
 
وشدد أبو الفتوح الطويل على أهمية الحرص على الوقاية والنظافة الشخصية ، وتجنب الزحام ، مع الحرص على تقوية المناعة وتناول الخضراوات والفاكهة بانتظام.

فيروس كورونا

ابو الفتوح الطويل

المصرية لتجارة الادوية

علاج فيروس كورونا

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